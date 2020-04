Chris Martin canta Bob Dylan da casa sua per una puntata speciale del ‘SNL’: video

Dopo lo stop forzato del programma a causa dell’emergenza Coronavirus, ieri sera 11 aprile il Saturday Night Live ha presentato una puntata speciale in cui sono intervenuti, in collegamento direttamente dalle loro case, diversi volti noti dello spettacolo e artisti. Oltre al contributo di Tom Hanks che - risultato positivo al test per il Covid-19, contratto in Australia mentre era impegnato nella pre-produzione del biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann - ha raccontato, direttamente dalla sua cucina, la sua lotta contro il virus, lo show ha ospitato una performance casalinga di Chris Martin.

Introdotto dalla star di Hollywood, il frontman dei Coldplay ha eseguito live, dal suo studio di casa, la cover di “Shelter from the storm” di Bob Dylan.

Ecco la versione originale del brano del cantautore di Duluth, inclusa nell’album di Bob Dylan, “Blood on the tracks”, del 1975:

Recentemente Chris Martin ha intrattenuto i suoi fan con una diretta su Instagram durante la quale il frontman della formazione londinese, alternandosi tra piano e chitarra, ha proposto canzoni dei Coldplay e cover di brani di altri artisti come "Life on Mars” di David Bowie.

I Coldplay hanno pubblicato la loro più recente fatica discografica, “Everyday life” (leggi qui la nostra recensione), il 22 novembre 2019. L'ideale seguito di “A head full of dreams”, oltre alla title track, include i singoli “Orphans”, “Arabesque”, "Champion of the World” e “Trouble in Town”. Di quest’ultimo la band ha recentemente pubblicato il video che sembra ispirarsi a “La fattoria degli animali” di George Orwell. I proventi della clip diretta da Aoife McArdle, come già annunciato, sono destinati all’associazione Innocence Project - impegnata a fornire sostegno negli Stati Uniti alle vittime di ingiusta condanna - e alla no-profit per bambini in difficoltà in Sudafrica ACFS.