Beatles: dopo 61 anni emerge una foto inedita dei Quarrymen

In Gran Bretagna è emerso uno scatto che ritrare Paul McCartney, John Lennon e George Harrison quando ancora militavano nei Quarrymen, la band - attiva tra il 1956 e l'ottobre del 1959 - dalla quale sarebbero nati i Beatles: la fotografia - visibile a questo indirizzo - sarebbe stata scattata, secondo quanto riferito dalla BBC, in un appartamento di Liverpool.

"Nel giro di un anno questi ragazzi sarebbero diventati i Beatles, musicisti professionisti impegnati in lunghi concerti nei locali di Amburgo", ha spiegato lo storico dei Fab Four Mark Lewisohn: "Dopo quattro anni avrebbero raggiunto l'inconcepibile livello di fama che ancora mantengono oggi, fuori da quell'appartamento di Livepool e in tutto l'universo".

L'immagine è stata scoperta - e validata - da Tracks Ltd, gruppo di specialisti dediti alla scoperta e alla valorizzazione di memorabilia legati alla storia del leggendario quartetto: "Ci sono poche foto di Quarrymen e una scoperta come questa è estremamente rara", ha concluso Lewisohn.

I Quarrymen furono fondati da John Lennon a Liverpool nel 1956: alla formazione originale - composta dai compagni di scuola della voce di "Imagine" Eric Griffiths, Bill Smith, Colin Hanton e Pete Shotton - nella seconda parte del '57 si aggiunse Paul McCartney, e a inizio '58 George Harrison. Ai tre si aggiunse, a inizio del 1960, il bassista Stuart Sutcliffe, che insieme al batterista Pete Best sarebbe confluito nella prima incarnazione dei Fab Four.