Chiedi chi era Johnny Thunders…

Cosa hanno in comune una mazza da baseball e una Gibson Les Paul TV del ‘55, col suo caratteristico colore giallo brillante? No, non è il legno con cui sono entrambe fabbricate, ma Sua Maestà Johnny Thunders – all’anagrafe John Anthony Genzale Jr., nato a New York il 15 luglio 1952. Già perché Johnny, prima di diventare un’icona maledetta del rock’n’roll, è stato un ragazzino italoamericano del Queens che sognava di diventare una star del baseball.

Da quando ha otto anni John Anthony ha un solo pensiero: emulare il suo eroe Mickey Mantle, leggendario esterno e prima base dei New York Yankees. Sua mamma invece lo vorrebbe tra i chierichetti che assistono il parroco, ma il giovane è refrattario. Ad allontanarlo dal baseball sono però i dischi della sorella maggiore Marion: roba come Gene Vincent, Eddie Cochran, le Shangri-Las e i Rolling Stones. Da questi ascolti nasce la passione per la musica che porta Johnny a mollare lo sport per dedicarsi alla sei corde, entrando nella sua prima band – i The Reign, un gruppo di ragazzini alle primissime armi. “Ho sempre voluto essere un chitarrista. In realtà all’inizio volevo essere un batterista, ma non riuscivo a tenere un tempo. Chi mi ha influenzato? Gente come Hubert Sumlin (è il chitarrista di Howlin’ Wolf), Steve Cropper, Freddie king, Keith Richards”.

