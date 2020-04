Cosa canterà Andrea Bocelli a Pasqua nel Duomo di Milano

Intervistato da Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano, Andrea Bocelli ha anticipato alcuni titoli inseriti nella scaletta del concerto a porte chiuse che la voce di "Con te partirò" terrà, in occasione della Pasqua 2020, domani - domenica 12 aprile - presso il Duomo di Milano: nel corso dell'evento - che avrà luogo a partire dalle 19, e che potrà essere seguito in diretta nel frame video qui sotto - l'artista eseguirà l'"Ave Maria" di Bach / Gounod, il “Sancta Maria” di Mascagni, la versione del "Panis Angelicus" musicata da César Franck, il "Domine Deus" dalla "Petite messe solennelle" di Rossini e l'inno cristiano "Amazing Grace".

Guarda qui la diretta video del concerto:

Tutte le partiture sono già state affrontate, da Bocelli, in passato:

Riguardo l'iniziativa - presa dal Comune di Milano, dall'Arcidiocesi e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo nel corso dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, che ha costretto il governo a vietare qualsiasi forma di assembramento pubblico, comprese le funzioni religiose - l'artista ha commentato: