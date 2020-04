Coronavirus: le autorità del New Jersey invitano i cittadini a stare 'a uno Springsteen di distanza' gli uni dagli altri

Nonostante le proporzioni drammatiche che il contagio da Coronavirus sta assumendo nella porzione settentrionale della East Coast americana, le istituzioni del New Jersey hanno deciso di sdrammatizzare nella campagna di sensibilizzazione rivolta ai propri cittadini al fine di far rispettare le misure di distanziamento sociale: lo stato che ha dato i natali - il 23 settembre del 1949, a Long Branch - al Boss ha infatti invitato i propri cittadini a mantenere la distanza di "un Bruce Springsteen" gli uni dagli altri. La comunicazione è stata diffusa - con tanto di infografica esplicativa - dall'account ufficiale dello stato americano:

REMINDER: Keep AT LEAST one Springsteen of space between yourself and others pic.twitter.com/OHiYgGzdo2 — New Jersey (@NJGov) April 10, 2020

La sagoma - che riprende la fotografia firmata da Annie Leibovitz per una copertina d'annata dell'edizione americana di Rolling Stone - è accompagnata da una scala che indica la misura di 6 piedi, ovvero 1 metro e 80 centimetri circa. Più di un utente della piattaforma social ha fatto notare che, in realtà, il Boss è alto un metro e 76 centimetri, poco meno di quanto indicato, e non sono mancati i commenti scherzosi - come, per esempio, "5 piedi in New Jersey sono 6 piedi: conosco la mia gente...".

"In questi giorni ti senti come se stessi guardando oltre il confine dell'apocalisse", aveva spiegato Springsteen solo qualche giorno fa nel corso di un intervento sulla stazione radiofonica digitale Sirius XM: "Penso che la cosa più difficile di questo periodo sia il non riuscire a incontrare, abbracciare e baciare i tuoi cari".