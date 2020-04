Festival Coachella, guarda il documentario '20 Years in the Desert'

Per quella che avrebbe dovuto essere la propria ventesima edizione - il cui debutto era atteso per ieri, venerdì 10 aprile - il festival Coachella è stato costretto ad aprire i propri cancelli al pubblico solo virtualmente: rimandata a ottobre in seguito all'esplosione dell'emergenza sanutaria da Covid-19 anche oltreoceano, la manifestazione ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale il documentario "Coachella: 20 Years in the Desert", che ripercorre la storia della rassegna da due decenni ospitata dal Polo Club di Indio, in California, attraverso alcune delle più memorabili esibizioni mai tenute sui propri palchi.

Tra gli spezzoni di set - alcuni dei quali inediti - inseriti nel lungometraggio figurano quelli di, tra gli altri, Billie Eilish, Beyoncé, Kanye West, Daft Punk, Madonna, Travis Scott, BLACKPINK, LCD Soundsystem e Rage Against the Machine.

"Ciò che rende il Coachella un argomento così divertente e ciò che lo rende unico è che rappresenta un'istantanea annuale della cultura popolare", ha spiegato in una nota il regista e produttore del lavoro Chris Perkel: "Questo festival è stato in grado di restare del tutto contemporaneo e completamente pertinente all'attualità per l'intera durata degli ultimi vent'anni".