Le brevi di oggi, 11 aprile: Machine Gun Kelly, John Prine, Marillion, Libertines, Babyface, Black Eyed Peas

Machine Gun Kelly e Yungblud hanno reso disponibile in streaming gratuito una cover "congiunta" di "Champagne Supernova", cavallo di battaglia degli Oasis originariamente pubblicato in "(What's the Story) Morning Glory?" del 1995:

Alle 20 di questa sera, ora italiana, sull'account ufficiale Instagram della testata musicale online americana Consequence of Sound sarà trasmesso un tributo con ospiti a John Prine, il grande cantautore americano scomparso lo scorso 7 aprile: all'evento in streaming prenderanno parte, tra gli altri, Warren Haynes, Grace Potter, Norah Jones, Colin Meloy dei Decemberists, John Darnielle dei Mountain Goats, Marcus King e molti altri. L'evento sarà visibile all'indirizzo https://www.instagram.com/consequence/.

I Marillion, attualmente impegnati - nonostante l'autoisolamento - nella scrittura di un nuovo album di inediti, hanno reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale una nuova versione di "Easter" ("Pasqua"), originariamente pubblica sull'album del 1989 "Season's End": l'esecuzione è stata realizzata a distanza, con i singoli elementi della formazioni collegati l'uno con l'altro dalle proprie abitazioni.

Con un post sui propri canali social ufficiali il performer, compositore e produttore americano Babyface ha fatto sapere di essere risultato positivo, insieme alla sua famiglia, al Coronavirus:

Sia l'artista che i suoi familiari sono tuttavia in via di completa guarigione, essendo risultati negativi a un secondo esame.

I Libertines hanno reso disponibile in streaming gratuito la registrazione integrale audio/video del loro concerto tenuto sul palco principale dell'edizione 2010 del festival di Reading:

"Ecco il nostro show a Reading di dieci hanno fa", ha scritto la band di Carl Barat e Pete Doherty a corredo del video: "State a casa e godetevelo".

I Black Eyed Peas hanno reso disponibile in streaming il nuovo singolo "Mamacita", registrato con i contributi di Ozuna e J. Rey Soul, quest'ultima coinvolta nel progetto come nuova voce ufficiale del gruppo dopo l'abbandono - nel 2016 - della storica frontwoman Fergie:

