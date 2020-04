Vasco Rossi chiede sui social a Giuseppe Conte quando ricominceranno i concerti

Sì, certo, sicuramente una buona dose di ironia c'è, ma la domanda che Vasco Rossi ha posto a Giuseppe Conte al termine della conferenza stampa che ha impegnato il Presidente del Consiglio nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 aprile, è quella che si stanno facendo molti appassionati - oltre che alla totalità degli adddetti ai lavori: dopo il picco dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e l'inizio della "fase 2" il prossimo 3 maggio, quando verranno riaperte le porte di club, stadio e grandi spazi all'aperto per gli eventi musicali dal vivo?

Il rocker di Zocca, prendendo spunto da un commento di un suo fan durante la diretta Web dell'incontro con i media dell'inquilino di Palazzo Chigi ("Ma quindi il concerto di Vasco si fa?"), sul suo account Instagram ufficiale - taggando quello di Conte - ha scritto: "Premier ci faccia sapere!".

Vasco Rossi al momento ha in programma, per la prossima estate, cinque appuntamenti ad altrettanti festival estivi: al momento il primo appuntamento è fissato al Firenze Rocks il prossimo 10 giugno, al quale seguiranno quelli del 15 giugno agli iDays di Milano, del 19 e 20 giugno al Circo Massimo di Roma (per il Rock in Roma), e il 26 giugno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Alla luce dell'andamento attuale dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le possibilità che le autorità "sblocchino" il comparto del live già all'inizio della prossima estate sono tuttavia estremamente basse, e molti promoter si stanno già organizzando per riprogrammare gli impegni dal vivo dei propri assistiti annunciati in origine per la prossima bella stagione. E' di ieri, per esempio, l'annuncio che Live Nation - lo stesso promoter di Vasco Rossi - ha rimandato all'estate del 2021 la data che i Pearl Jam avrebbero dovuto tenere il prossimo 5 luglio - quindi poco più di una settimana dopo quello della voce di "Bollicine" - sempre presso l'autodromo di Imola.