Beatles: il manoscritto del testo di 'Hey Jude' venduto per quasi un milione di dollari

La casa d'aste Julien's Auctions ha battuto all'incanto il manoscritto del testo di "Hey Jude", uno dei brani più celebri dei Fab Four pubblicato come singolo - con "Revolution" come lato B - alla fine di agosto del 1968, alla cifra di 910mila dollari: il documento, vergato da Paul McCartney - unico autore del brano, che venne comunque ufficialmente accreditato a Lennon/McCartney - fu usato dai Beatles in studio durante le session di registrazione della canzone, avvenute ai Trident Studios di Londra tra il 31 luglio e il primo agosto del 1968.

Durante la stessa asta, oltre al testo autografo di "Hey Jude" - passato di mano per la nona volta in poco più di cinquant'anni - sono stati battuti anche un ritratto di Yoko Ono firmato da John Lennon (per 93mila dollari) e un portacenere usato da Ringo Starr durante una session di registrazione ai leggendari studi di Abbey Road, a Londra (per 32mila).

Il singolo di "Hey Jude" fu la prima pubblicazione della Apple Records, l'etichetta fondata nel 1968 dal quartetto di Liverpool che ancora oggi amministra il catalogo della leggendaria band britannica: solo nei primi tre mesi il 45 giri riuscì a vendere sei milioni di copie in tutto il mondo, aggiudicandosi un quadruplo disco di platino negli USA per i 4 milioni di copie smericati sul solo mercato americano. Nel dicembre del 2018 il singolo è stato inserito in cinquantaquattresima posizione nella classifica dei brani più venduti di sempre sul mercato britannico.