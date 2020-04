Coronavirus e chitarre: la Ernie Ball ha iniziato a produrre mascherine

Fino a qualche giorno fa il marchio Ernie Ball era conosciuto esclusivamente da chitarristi e bassisti, che nelle custodie dei propri strumenti è raro si facciano mancare una muta di corde, un accordatore, un capotasto o una tracolla "firmata" dalla società californiana fondata nel 1962 dall'imprenditore e musicista Roland Sherwood Ball - detto Ernie - e ancora oggi diretta da uno dei suoi nipoti, Brian Ball: alla luce della pandemia da Coronavirus, che ha visto gli Stati Uniti prima nazione al mondo per numero di contagi, la società con sede a San Luis Obispo, in California, ha riconvertito parte della sua produzione in mascherine, uno dei dispositivi di protezione personale più ricercati in tutto il mondo. Secondo stime riferite dalla stampa americana l'azienda conterebbe di produrre 400 esemplari al giorno in cotone.

"Stiamo affrondando insieme questa situazione", ha spiegato in un post Ball sulla pagina Facebook aziendale: "Ecco perché abbiamo riconvertito i nostri reparti di produzione di accessori e tracolle alla manifattura di mascherine per aiutare a combattere la diffusione di COVID-19. La Coachella Valley è la nostra casa e vogliamo aiutare sia enti di beneficenza locali che residenti: le mascherine verranno inizialmente donate alle organizzazioni locali. A breve i residenti potranno iscriversi online e ricevere a domicilio una mascherina gratuita".

Fondata nel 1962, la Ernie Ball - oltre a produrre corde e accessori - è anche proprietaria della Music Man, divisione che produce strumenti musicali a corde il cui modello più celebre è il basso Stingray, usato da - tra gli altri - Colin Greenwood dei Radiohead e Flea dei Red Hot Chili Peppers.