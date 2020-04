XXXTentacion, guarda il video postumo (con Lil Wayne) 'School Shooters'

E' stato reso disponibile in streaming gratuito il video di "School Shooters", uno dei brani inclusi nell'album postumo di XXXTentacion, "Bad Vibes Forever", pubblicato lo scorso dicembre:

La clip, alla realizzazione della quale ha preso parte anche Lil Wayne, titolare del featuring sul disco, è - come esplicitato nelle prime battute del lavoro - dedicata alle vittime della sparatoria che ebbe luogo nel primo pomeriggio del 14 febbraio del 2018 alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, quando un ex studente dell'istituto, il diciannovenne Nikolas Cruz, armato con un fucile d'assalto AR-15, entrò nella scuola aprendo il fuoco su alunni, professori e personale scolastico, uccidendo 17 persone e ferendone altrettante: prima dell'inizio del video è visibile una fotografia dello stesso Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy - questo il nome all'anagrafe del rapper scomparso - fare visita in ospedale a Anthony Borges, uno degli studenti feriti.