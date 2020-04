Slipknot, in streaming il concerto al Download Festival 2019

Questa sera, 10 aprile, sarà trasmessa in anteprima su YouTube la registrazione del concerto degli Slipknot andato in scena lo scorso giugno a Donington Park. L’appuntamento è per le ore 18 (fuso orario di New York) del 10 aprile su YouTube - in Italia sarà mezzanotte dell’11 aprile. Durante la diretta, al termine della quale il video del live continuerà a essere disponibile in streaming, il bassista del gruppo heavy metal Alessandro Venturella scambierà quattro chiacchiere con i fan attraverso la chat.

Caricamento video in corso Link

Il concerto al Download Festival 2019 della band dello Iowa rientra nella serie di live pubblicati da Knotfest durante questo periodo, caratterizzato dall'emergenza Coronavirus, per intrattenere i fan in quarantena. Lo show degli Slipknot segue la pubblicazione del concerto dei Lamb of God al Resurrection Fest del 2019 e dello spettacolo dei Megadeth del 2018, che si è tenuto sempre sul palco del Festival spagnolo.

Il 15 giugno 2019, sul palco del Download Festival di Donington Park, gli Slipknot hanno presentato dal vivo sia successi passati della formazione di Des Moines - come “People = Shit”, “(Sic)” e “Before I forget” - sia brani più recenti come “Unsainted”, singolo estratto dall’ultimo album della band capitanata da Corey Taylor, “We are not your kind”, uscito il 9 agosto 2019.

Ecco la scaletta del live:

People = Shit

(sic)

Get This

Unsainted

Disasterpiece

Before I Forget

The Heretic Anthem

Psychosocial

The Devil in I

Prosthetics

Vermilion

Custer

Sulfur

All Out Life

Duality

Bis:

Spit It Out

Surfacing