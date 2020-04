Coronavirus, da oggi a domenica due eventi musicali per la Protezione Civile

Da oggi, 10 aprile, a domenica si terranno due eventi musicali online a sostegno della Protezione Civile Italia. Oltre a “Musica Che Cura Streaming Festival”, il 12 aprile si terrà "Ventanas Home Festival" che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Albano Carrisi, Davide Van De Sfroos, Bandabardò, Massimo di Cataldo, Sud Sound System e Omar Pedrini.

L’evento ideato da Django Concerti per supportare la raccolta fondi attiva su GoFundMe, a sostegno del Dipartimento della Protezione Civile nell’emergenza Coronavirus, si svolgerà oggi e domani 11 aprile dalle 18.30 alle 23.30. L’iniziativa “Musica Che Cura Streaming Festival” coinvolgerà più di 30 artisti italiani e internazionali.

L’evento - che sarà trasmesso in diretta sul profilo Facebook di Django Concerti e in simultanea su tutte le pagine social degli artisti e degli ospiti coinvolti - vedrà la partecipazione di Apollo Beat, Buzzy Lao, Claver Gold, Chris Obehi, Davide Shorty, DJ Gruff, Espana Circo Este, Forelock, Godblesscomputers, Junior V, Leandro, Lion D, Mama Marjas, Marianne Mirage, Massimo Zamboni, Mellow Mood, Moder, Murubutu, MyOwnMine, Nandu Popu (Sud Sound System), Nico Royale, Raphael, Sergio Beercock, SLWJM, Solomon B, Technoir, THINKABOUTITT e TMHH. In collegamento dall’estero, interverranno inoltre i cileni Chico Trujillo, il musicista reggae giamaicano Clinton Fearon e Tony Moreno, leader del gruppo spagnolo Eskorzo.

A conclusione delle due giornate di live - che saranno intervallate da videomessaggi di giornalisti e artisti come Carlo Pastore, Don Ciccio, Federico Durante, Giovanni Ansaldo, Kris Reichert, Michele Wad Caporosso, Petra Loreggian, Pierfrancesco Pacoda, Raffaele Costantino, Seun Kuti e molti altri - si terrà un DJ set.

Sempre per supportare l’operato della Protezione Civile Italiana, impegnata a sostenere il sistema sanitario nella lotta contro il Covid-19, domenica 12 aprile dalle 18 si terrà “Ventanas Home Festival”.

L’evento - durante il quale gli spettatori saranno invitati a effettuare una donazione a favore della Protezione Civile - sarà condotto da Antonio Big Wave e Ilenia Alessandrini e vedrà la partecipazione di numerosi artisti come, tra gli altri, Al Bano, Eugenio Bennato, Davide Van De Sfroos, Bandabardò, Massimo di Cataldo, Sud Sound System, Tullio De Piscopo, Wlady e DJ Jad degli Articolo 31, Georgia Mos, Irene Fornaciari, Francesco Baccini, Original Kocani Orkestra, Laurence Jones, Pino Aprile, Franco Arminio, Fabio Treves, Sergio Sylvestre, Baba Sissoko, Piero Mazzocchetti e Omar Pedrini.

Il festival sarà trasmesso sui canali social dell’organizzatore dell’evento Montecristo, e in diretta televisiva su Rai3, Telenostra, Prima Tivvu, Irpinia Tv e Canale 58.