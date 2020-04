Iggy Pop, esce il box set ‘The Bowie Years’

Il prossimo 29 maggio uscirà il box set “The Bowie Years” che includerà le versioni rimasterizzate degli album di Iggy Pop originariamente pubblicati nel 1977, “The Idiot" e "Lust For Life”, e il disco dal vivo “TV Eye Live 1977” del 1978. Il cofanetto, di 7 CD, presenterà inoltre outtake rari, mix alternativi ed un libro di 40 pagine con contributi dei musicisti che hanno collaborato alla realizzazione dei dischi e con testimonianze di alcuni fan. Gli album realizzati dall’Iguana del Rock in collaborazione con David Bowie saranno disponibili anche separatamente, in edizione doppio CD Deluxe con un CD live bonus.

In attesa dell’uscita del box set, è disponibile da oggi il mix alternativo di “China Girl”, secondo singolo estratto dall’album “The Idiot” di Iggy Pop. Il brano è stato successivamente reinciso da Bowie e incluso nel suo album del 1983,“Let's Dance”, prodotto da Nile Rodgers.

Iggy Pop, dopo il secondo scioglimento degli Stooges, si trasferì a Berlino insieme a David Bowie con il quale l’Iguana collaborò alla realizzazione del suo primo album solista, “The Idiot” - ispirato all’epoca della Guerra Fredda e dedicato al romanzo dello scrittore russo Fyodor Dostoevsky, “L’idiota”.

Poco dopo il tour a supporto di “The Idiot” - che include brani come, tra gli altri, "China Girl, "Nightclubbing","Funtime"e "Sister Midnight" - Iggy Pop e Ziggy Stardust tornarono in studio di registrazione insieme per lavorare al secondo album dell’Iguana del Rock, "Lust For Life".

Oltre alla riedizione di “The Idiot" e "Lust For Life”, il boxset include anche la versione rimasterizzata dell'album dal vivo "TV Eye”. Il disco presenta le registrazioni dei concerti di Iggy Pop andati in scena nel 1977 a Cleveland, Chicago e Kansas City, e che hanno visto impegnato David Bowie alle tastiere. Il cofanetto si arricchisce, inoltre, di altri tre dischi che includono le registrazioni, finora inedite, dei live tenuti dall’Iguana a marzo del 1977 al Rainbow Theatre di Londra, all’Agora di Cleveland e al Mantra Studio di Chicago.