Il 15 aprile del 1993 i R.E.M pubblicano il singolo "Everybody Hurts", il brano più noto contenuto nell'album "Automatic For The Peaple", l'ottavo nella carriera dal gruppo, pubblicato nell'ottobre del 1992.

Il brano, anche se ufficialmente firmato da tutti e quattro i componenti, è in gran parte opera di Bill Berry, il batterista della band (che avrebbe abbandonato cinque anni dopo a causa di un aneurisma). L'arrangiamento d'archi è stato scritto da John Paul Jones, bassista dei Led Zeppelin.

Il tema del testo è l'invito rivolto a giovani a non cedere all'idea del suicidio. "Quando sei sicuro di averne avuto abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, Tutti piangono e tutti soffrono ogni tanto" canta con pathos Michael Stipe, rendendo il brano un inno generazionale.

Il testo della canzone contiene un omaggio a David Bowie. Il verso "If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone" è quasi identico a "Oh no, love, you're not alone" cantato dal Duca Bianco in "Rock'n' Roll Suicide" del 1972.

Il singolo arriverà alla posizione numero 29 della Billboard Hot 100 ed entrerà nella Top 10 in Australia, Canada, Francia, Irlanda e U.K contribuendo al successo dell'album "Automatic For The People" che vendette oltre 18 milioni di copie nel mondo.

Il successo della canzone è legato anche al suggestivo videoclip diretto da Jake Scott, figlio del celebre Ridley (regista di 'Blade Runner', 'Alien' e 'Il Gladiatore'), girato sulla Interstate 10 a San Antonio, nel Texas.

Dopo la versione originale, vi proponiamo dieci cover da ricordare.

Caricamento video in corso Link

Maurilio Giordana (titolare del blog “ MyWay ”)