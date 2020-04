Steve Wynn suona i Dream Syndicate per Rockol: il video

Steve Wynn ha sorpreso anche noi: ci aspettavamo una performance acustica, ieri, per #IoSuonoDaCasa. Invece il cantautore ha imbracciato la sua telecaster rosa con disegni Paisley, l'ha attacatta ad un ampli e ha presentato il nuovo album dei Dream Syndicate "The Universe Inside" (qua la recensione) in versione elettrica. Voce, chitarra e le percussioni di Linda Pitmon (sua moglie, batterista in vari altri progetti come i Baseball Project) e un set di 40 minuti, 8 canzoni, completamente dedicato alla sua storica band.

Nel salotto di casa, tra un caffé (a New York erano le 12.30, da noi le 18,30) e una chiacchiera, abbiamo ascoltato la prima peformance live di "The longing" dal nuovo album, brani recenti come "Glide" e "Filter me through you" e classci come "When you smile" e "That’s what you always say".

"Mi manca andare tour ed è difficile sapere quando sarò in grado di farlo di nuovo", ci aveva raccontato."Ma le sfide sono diverse ora: la mia connessione Internet reggerà? il mio iPad cadrà a terra? Il bambino nell'appartamento al piano di sotto inizierà a piangere? Fino a quando non sono su un furgone, sulla strada, su un palco, in un club, questa è la cosa migliore da fare. Ed è un concerto che tutti nel mondo possono vedere contemporaneamente".

Nessun problema tecnico, la connessione ha retto, l'iPad di Steve non è caduto: una 40 minuti di grande musica, che potete rivedere qua sotto.

Questa la setlist del concerto

Filter me through you

Black magic

The longing

Whatever you please

When you smile

Out of the grey

That’s what you always say

Glide