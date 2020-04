BTS, una serie di concerti in streaming per i fan in quarantena

I BTS hanno annunciato un evento virtuale, “Bang Bang Con”, per intrattenere i fan in questo periodo di quarantena per contrastare la diffusione del Coronavirus. La band K-pop ha deciso di proporre una selezione dei suoi concerti passati, che saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube Bangtan Tv i prossimi 18 e 19 aprile dalle ore 12 nel fuso orario KST (ovvero le 5 di mattina in Italia). La band sudcoreana ha annunciato l’iniziativa su Twitter con un messaggio scritto in coreano e tradotto dal sito Soompi.

La serie di live proporrà concerti tenuti dai BTS negli ultimi sei anni e sono: “2015 BTS Live [Most Beautiful Moment In Life On Stage]”, “2016 BTS Live [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue]”, “BTS 2014 Live Trilogy: Episode II The Red Bullet (2014 Memories)”, “BTS 3rd Muster [Army.Zip+]”, “2017 BTS Live Trilogy: Episode III The Wings Tour in Seoul”, “2017 BTS Live Trilogy: Episode III The Wings Tour The final (2017 Memories),” “BTS 4th Muster [Happy Ever After],” and “BTS World Tour ‘Love Yourself’ Seoul.”

Lo scorso 24 febbraio le star del K-pop hanno trasmesso in streaming la conferenza stampa del loro ultimo e quarto album in studio, dal titolo “Map of the soul: 7” (leggi qui la nostra recensione), a causa dell'emergenza Covid-19.