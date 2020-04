Webinar: 'best practices' per il live stream su Youtube

Il prossimo 15 aprile alle ore 11:30 si terrà un webinar organizzato da Rockol e BuzzMyVideos, rivolto ad artisti, case discografiche e alle altre realtà dell’industria musicale per formare sulle più efficaci azioni di marketing digitale orientate ai live stream. L’iniziativa online vedrà l'intervento del CEO di Rockol Giampiero Di Carlo, della co-fondatrice e CEO di BuzzMyVideos Paola Marinone e di Antonella Arca, Senior Product Manager di Buzzmyvideos.

In questo periodo, caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, i social sono diventati delle vere e proprie venue virtuali che ogni giorno ospitano le esibizioni live nate per sostituire, per quanto possibile, i concerti e gli eventi dal vivo attualmente sospesi.

Dopo la guida con le “best practices” - il primo dei due contributi che Rockol, grazie alla partnership con BuzzMyVideos, ha voluto preparare per gli artisti - l’evento si proporrà di illustrare tutti quegli accorgimenti tecnici necessari per valorizzare le performance virtuali e le iniziative musicali nate sul web, oltre che per monetizzare la produzione artistica su YouTube.

Il webinar avrà luogo in Social Music Marketing, la community Facebook (ad accesso gratuito) creata da Gabriele Aprile nel 2017, rivolta a tutti gli artisti che intendono formarsi in materia di social media marketing.

Per poter partecipare alla diretta video è necessario iscriversi alla community, gratuitamente, cliccando qui.