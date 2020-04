Le brevi di oggi, 10 aprile: Blink-182, Jack Black, Niall Horan, Richard Teitelbaum, Chynna

Niall Horan ha annunciato la cancellazione del suo “Nice to Meet Ya Tour 2020”. Sono annullate anche le date italiane della tournée a supporto dell’ultimo album dell’ex One Direction,“Heartbreak Weather” (leggi qui la nostra recensione), previste per l’11 novembre 2020 all’Unipol Arena di Bologna e il 12 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Tutte le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il 10 dicembre 2020. Per tutte le informazioni sui rimborsi dei biglietti visitare: https://www.lntvglobal.com/it/article/rimborso-biglietti/

***************************************

Jack Black ha condiviso sui social un video in cui interpreta la canzone “Chad Gadya” per celebrare l’inizio delle festività pasquali.

***************************************

Come riportato ieri, l’8 aprile Chynna Rogers, nota come Chynna, è scomparsa all’età di 25 anni. NBC News ha riferito che la femcee e modella statunitense è deceduta a causa di un’overdose accidentale di droghe.

***************************************

Il compositore americano Richard Teitelbaum è scomparso ieri, 9 aprile, all’età di 80 anni. Secondo quanto riferito da Hiroko Sakurazawa, pianista e moglie del musicista - pioniere della musica elettronica dal vivo e co-fondatore del gruppo Musica Elettronica Viva - Richard Teitelbaum è deceduto a causa di un inctus presso l'ospedale Health Alliance a Kingston, New York.

***************************************

I Blink-182 hanno pubblicato il video di “Happy days”, traccia contenuta nell’ultimo album della band californiana, “Nine” (leggi qui la nostra recensione), uscito il 20 settembre 2019. La clip, realizzata durante la quarantena, presenta immagini dei fan - invitati dal gruppo a contribuire - che documentano le loro giornate in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, e filmati dei componenti del trio di San Diego impegnati a eseguire il brano direttamente da casa loro.