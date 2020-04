Neil Young, una nuova versione di ‘Shut it down’ per il Coronavirus: video

Neil Young ha pubblicato una nuova versione del brano “Shut it down”, traccia contenuta nell’ultimo album del cantautore canadese, “Colorado” (leggi qui la nostra recensione). Come si legge su Neil Young Archives, “Shut it down 2020” è stata realizzata per “documentare la reazione del mondo alla storica pandemia del 2020”.

La nuova versione della canzone, tratta dal disco uscito il 25 ottobre 2019, è accompagnata da un video - riportato più avanti - in cui filmati di Neil Young e i dei suoi Crazy Horse, impegnati nell’esecuzione del pezzo, si intrecciano a immagini che documentano come le persone di tutto il mondo stanno reagendo all’emergenza Coronavirus.

“Questi sono tempi incerti”, ha detto Neil Young in una dichiarazione. “Vi auguro ogni bene mentre vi prendete cura dei nostri malati, i giovani e gli anziani che amiamo così tanto.”

Caricamento video in corso Link

Recentemente il cantautore - che in questo periodo caratterizzato dal Covid-19 ha intrattenuto i fan con una serie di esibizioni live, “Fireside Sessions”, registrate direttamente da casa sua e trasmesse in streaming su Neil Young Archives - ha reso disponibile, attraverso il suo sito web, il video integrale di un concerto con i suoi Crazy Horse, girato a Buffalo il 16 febbraio 1991.