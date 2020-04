Coronavirus: dagli U2 10 milioni di euro per gli operatori sanitari irlandesi

Gli U2 hanno deciso di donare 10 milioni di euro per supportare gli operatori sanitari irlandesi che in questi giorni sono impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus.

Bono e soci hanno acquistato forniture mediche che sono già state fatte pervenire agli ospedali, dopo essere arrivate all'aeroporto di Dublino, grazie a una collaborazione tra diverse società sia pubbliche e private (è coinvolta anche una compagnia aerea irlandese, che ha messo a disposizione uno dei suoi aerei)

Tra gli strumenti arrivati anche 40 ventilatori. E poi circa 60mila occhiali di protezione, 20mila mascherine e oltre un milione di guanti monouso.