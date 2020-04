Gli OneRepublic rimandano l'album: 'Ne approfittiamo per scrivere e registrare nuova musica'

Non il classico "ritorna al punto di partenza" del Gioco dell'Oca, ma quasi. Gli OneRepublic hanno deciso di rimandare l'uscita del loro nuovo album, "Human": era atteso nei negozi per il prossimo 8 maggio, invece è tutto rinviato a data da destinarsi. Ryan Tedder e soci non hanno comunicato la nuova data d'uscita, ma hanno lasciato intendere che l'album che sarebbe dovuto uscire a maggio non sarà lo stesso che arriverà nei negozi prossimamente: ci saranno nuove canzoni, compresa "Better days", pubblicata appena pochi giorni fa, in piena emergenza coronavirus. E poi altre canzoni che la band scriverà e registrerà nelle prossime settimane:

"Come molti di voi già sanno in questo periodo ci stiamo dedicando alla scrittura e alla registrazione di nuova musica. 'Better days', la canzone che abbiamo scritto in quarantena dopo essere tornati dal tour europeo, sarà nel disco".

Dopo aver annullato il concerto del 6 marzo a Milano, gli OneRepublic hanno annunciato due nuovi appuntamenti che in autunno dovrebbero vedere la band tornare in Italia