Emergenza Coronavirus, oltre 8000 sottoscrizioni per la campagna UE di sostegno agli artisti

Sono oltre 8.500, al primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, gli artisti europei che hanno sottoscritto la campagna online attivata dal session man svedese Per Lindvall per convincere la Commissione Europea a istituire un fondo di solidarietà da destinare ai musicisti colpiti dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19: l'iniziativa è sostenuta, in Italia, da Itsright, e promossa a livello europeo da diverse società di collecting come SPEDIDAM (Francia), AIE (Spagna), SAMI (Svezia), RAAP (Irlanda), Playright (Belgio), HUZIP (Croazia) e APOLLON (Grecia).

"Mi guadagno da vivere con i concerti, perché l'industria discografica è cambiata radicalmente negli ultimi dieci anni", ha scritto Lindvall sulla pagina Web attivata per l'occasione: "A causa della pandemia da Coronavirus che ha causato la cancellazione di tutti i concerti e le sessioni di registrazione, per i mesi a venire resterò senza lavoro. Essendo un libero professionista, non ottengo alcun reddito quando il lavoro viene annullato a causa della pandemia. Sono tutt'altro che solo. Ci sono centinaia di migliaia di musicisti come me, improvvisamente senza lavoro. Ecco perché chiedo all'UE di creare un fondo per permettere agli artisti come me di sopravvivere".