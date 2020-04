Le brevi di oggi, 9 aprile: Randy Newman, Chynna

Una canzone contro il coronavirus: l'ha scritta Randy Newman, autore di colonne sonore di successo come quelle di "Ragtime" di Milos Forman, "Il migliore" di Barry Levinson, "Ti presento i miei" di Jay Roach e del film d'animazione "Toy Story". Il brano si intitola "Stay away" ed è un pezzo ironico scritto per invitare la gente a rispettare le misure per impedire l'ulteriore diffusione del virus: "Stay away from me. Baby, keep your distance, please. Stay away from me. Words of love in times like these".

È morta a soli 25 anni la femcee e modella Chynna Rogers, nota tra i seguaci della scena statunitense semplicemente come Chynna. A confermare la notizia del decesso è stato il suo manager. Non sono state rese note le cause della morte.