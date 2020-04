Le brevi di oggi, 9 aprile: Nek, Annalisa, Randy Newman, Chynna

Uscirà domani, venerdì 10 aprile, "Perdonare", il nuovo singolo di Nek. Il cantante lo ha annunciato tramite una diretta Instagram, a sorpresa:

"Stavo registrando un disco. Mi sono fermato quando è cominciato tutto questo, perché mi sembrava dura andare avanti e muovere una macchina complessa, un motore difficile da far girare, in questo momento. Alcune regole sono saltate, ma ci deve essere un modo per reinventarle e rimettere al centro le canzoni, perché al di là di logiche e dinamiche, c’è sempre e solo la musica. E le emozioni che muove nelle persone. Fermare tutto questo probabilmente non è un bene, per gli operatori del settore e per il pubblico".

Il brano porta la firma di Nek, José Louis Pagan, Diego Cantero, Valerio Carboni e di Giulia Ananìa:

"È una canzone d’amore, ma soprattutto è una canzone di speranza.

Annalisa ha rimandato al 18 setttembre l'uscita del suo nuovo album, prevista per questa primavera. Spostato al 22 ottobre, invece, il concerto in programma il 4 maggio al Fabrique di Milano (i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data: è possibile rivenderli utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne). In compenso, la cantante ha deciso di pubblicare un nuovo singolo: si intitola "Houseparty" e uscirà il 15 aprile:

"È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione".

Una canzone contro il coronavirus: l'ha scritta Randy Newman, autore di colonne sonore di successo come quelle di "Ragtime" di Milos Forman, "Il migliore" di Barry Levinson, "Ti presento i miei" di Jay Roach e del film d'animazione "Toy Story". Il brano si intitola "Stay away" ed è un pezzo ironico scritto per invitare la gente a rispettare le misure per impedire l'ulteriore diffusione del virus: "Stay away from me. Baby, keep your distance, please. Stay away from me. Words of love in times like these".

È morta a soli 25 anni la femcee e modella Chynna Rogers, nota tra i seguaci della scena statunitense semplicemente come Chynna. A confermare la notizia del decesso è stato il suo manager. Non sono state rese note le cause della morte.