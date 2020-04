Elodie: due nuove versioni di 'Andromeda', una in duetto con Madame

Elodie pubblica due nuove versioni di "Andromeda", il suo successo sanremese, tra i pezzi più trasmessi dalle radio tra tutti quelli presentati in gara all'ultimo Festival. A due mesi dalla partecipazione alla manifestazione, la canzone interpretata dalla cantante romana rivive in due remix: uno in duetto con la femcee veneta Madame (classe 2002), l'altro curato da Merk & Kremont (duo di dj che in passato ha remixato pezzi di Steve Aoki, Bob Sinclair e Avicii, collaborando anche con Fabio Rovazzi e Il Pagante).

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Le due nuove versioni di "Andromeda" compongono un Ep, intitolato semplicemente "Andromeda remix", disponibile da oggi, giovedì 9 aprile. I due brani saranno inoltre aggiunti sempre da oggi alla versione digitale di " This is Elodie ", l'ultimo album della cantante, uscito in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020.