Radiohead, concerti d’archivio in live streaming e rarità

La band di Thom Yorke pubblicherà sul suo canale YouTube “parecchi live settimanali” tratti dalle precedenti attività dal vivo della band. Il primo concerto del repertorio dei Radiohead, ad esempio, sarà trasmesso alle 11 di sera di domani, giovedì 9 aprile, ora italiana: il set è il “Live From a Tent in Dublin”, andato in scena nell’ottobre del 2000 al Punchestown Racecourse di Naas, in Irlanda. Diretto da Dilly Gent e montato da Quin Williams il live include nella sua scaletta numerosi pezzi di “Kid A”, considerando che è andato in scena qualche giorno dopo la pubblicazione dell’album. La formazione di “Ok Computer” ha così presentato l’iniziativa nata in tempi di Coronavirus:

Ora che non avete scelta se trascorrere o meno una serata tranquilla a casa vi presentiamo qui il primo dei diversi live show della Radiohead Public Library in arrivo sul canale YouTube dei Radiohead.

Il progetto battezzato Radiohead Public Library include in realtà non soltanto concerti di repertorio ma, più in generale, playlist, rarità e materiali di vario genere. Sulla pagina Instagram di Thom Yorke e compagni trovate i primi materiali diffusi.

Settimana scorsa il chitarrista della band Ed O'Brien ha pubblicato un nuovo brano, “Olympik”, uscito subito dopo i giorni difficili attraversati dal musicista a causa del sospetto di aver contratto il Covid-19.