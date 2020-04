Spagna, stop alle classifiche per l’impatto del Covid-19

La Spagna sospende le classifiche di vendita del Paese, quelle che in Italia vengono stilate settimanalmente dalla FIMI. Promusicae, che rappresenta l'industria discografica spagnola, ha infatti annunciato che il conteggio delle vendite delle pubblicazioni musicali sarà temporaneamente messo in stand-by a causa dei pesanti condizionamenti che l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sta avendo sul settore. La decisione di Promusicae vuole evitare il rischio di avere delle classifiche falsate, influenzate dal lockdown, soprattutto perché i conteggi dell’ente includono le vendite fisiche e i download ma non i passaggi streaming.

La Spagna, a oggi il primo paese europeo per numero di contagi da Coronavirus - secondo solamente, a livello globale, agli Stati Uniti -, è stata la seconda nazione, nel Vecchio Continente, dopo l’Italia, ad adottare drastiche misure a contenimento dell’epidemia, facendo calare il lockdown sul Paese. A oggi, i casi in Spagna sono poco meno di 150mila.

Consultata dall’edizione statunitense di Billboard, Promusicae ha fatto sapere che quando il governo spagnolo allenterà le misure restrittive la top 100 riprenderà e troverà il modo di conteggiare anche gli stream oltre alle vendite fisiche e ai download, senza specificare che tipo di conversione intenda attuare.