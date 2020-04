Carosello, un budget per sostenere la produzione dei propri artisti in quarantena

Con il settore della musica dal vivo completamente fermo e quello della promozione legata ad album e altri contenuti attivo solo nella misura in cui le iniziative previste possano essere portate avanti a distanza, il music biz rallenta. Il rischio, come per molti altri settori, è che le perdite legate all'emergenza Covid-19 saranno tanto gravi da lasciare in ginocchio l’industria musicale, con ripercussioni tanto per gli addetti al settore quanto per gli artisti.

È in questo contesto che si colloca la decisione di Carosello Records di offrire supporto agli artisti sotto contratto con l’etichetta, “una vicinanza” – si legge nella nota ò dell’etichetta – “che non vuole essere solo emotiva, ma di concreto aiuto affinché ognuno di loro, dai big agli emergenti, possa permettersi di continuare a produrre arte anche tra le mura domestiche”.

Prosegue la nota: "Per questo motivo Carosello ha deciso di garantire non solo il regolare pagamento di rendiconti, anticipi e fatture, ma ad ulteriore supporto metterà a disposizione nuove economie per finanziare gli artisti - qualora ne avessero necessità - per la realizzazione di studi di registrazione casalinghi o qualsiasi cosa possa essere necessaria al regolare svolgimento della loro produzione artistica".

Dario Giovannini, managing director di Carosello, ha così commentato, a Rockol, lo scenario attuale e l’iniziativa dell’etichetta nata nel 1959: