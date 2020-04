Rick Wakeman, aggiornamenti (in musica) sul nuovo album

Avrebbe dovuto uscire all’inizio del mese, lo scorso 3 aprile, ma il nuovo album di Rick Wakeman, battezzato “The Red Planet”, non vedrà invece la luce fino al prossimo mese di giugno. Nell’attesa, però, il tastierista degli Yes ha regalato ai fan un video di qualche minuto relativo all’album, un piccolo trailer di “The Red Planet”. Si legge, nella clip, tra paesaggi lunari, deserti e navicelle spaziali: “Extract form Arsia Mons. Taken from the forthcoming album, The Red Planet”. L’estratto è il secondo condiviso dall’artista progressive: il primo, “Tharsis Folus”, era stato diffuso una decina di giorni fa. Eccolo:

“Sono del tutto spiazzato dal fatto che il primo estratto di ‘The Red Planet’ che ho pubblicato su YouTube sia stato accolto in modo tanto fantastico con più di 20mila visualizzazioni in circa un weekend. Quindi ho deciso di condividerne un altro, spero che ai fan piaccia quanto piace a me”, ha spiegato Wakeman alla rivista Prog.

“The Red Planet” - che coinvolge anche il bassista degli English Rock Ensemble Lee Pomeroy, il batterista Ash Soan e il chitarrista Dave Colquhoun – uscirà in versione LP e CD. I primi mille vinili saranno però messi a disposizione in doppio LP rosso, 180 grammi, in confezione pop-up, autografati e numerati, così come i primi duemila CD.

Secondo quanto divulgato dall’artista “The Red Planet” segnerà il ritorno al prog di Rick Wakeman dopo progetti come “Piano Portraits” (2017), “Piano Odyssey” (2018) e “Christmas Portraits” dello scorso anno. Il tastierista londinese, classe 1949, ha all’attivo poco meno di una ventina di album solisti e fa parte degli Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman.