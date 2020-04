Le brevi di oggi, 8 aprile: P.A.Y., Mahmood, Nickelback, Michael Stipe

Una nuova versione del brano del già frontman dei R.E.M., realizzato in collaborazione con Aaron Dessner dei National, “No Time for Love Like Now” è stata messa a disposizione del web. La nuova veste del brano, ancora un demo, ha preso vita – chiaramente a distanza – nella cornice del talk show sarale di Stephen Colbert, al quale Michael Stipe avrebbe dovuto essere ospite. La clip casalinga è stata girata nella stessa stanza verde della prima volta.

Il frontman degli Animal Collective Avey Tare ha condiviso una nuova canzone intitolata “Wake My Door”, presentando il brano in questi termini: “Voglio portare la musica fuori da qui e diffondere un po’ di energia nuova intorno a voi potrebbe farvi sorridere”. I proventi della canzone, che potete ascoltare qui sotto, sono destinati al Sweet Relief Musicians Fund.

I P.A.Y. hanno pubblicato oggi il video del loro brano “La mia ragazza è in coma”, che rende in italiano la canzone degli Smiths “Girlfriend in a Coma” contenuta in “Strangeways, Here We Come”, quarto album di Morrissey e soci uscito nel 1987. La clip è stata girata (e condivisa) da Mr. Grankio. Il brano fa parte dell’ultimo capitolo discografico dei P.A.Y., “Va proprio tutto bene”, uscito lo scorso mese di febbraio. Ecco il video di “La mia ragazza è in coma”:

Dopo il brano “Eternantena” dei giorni scorsi, Mahmood ha diffuso la sua cover di “Redemption Song” di Bob Marley. Potete ascoltare la versione del cantante milanese vincitore di Sanremo 2019 di uno dei classici del reggaeman giamaicano qui:

I Nickelback sono quasi pronti a pubblicare il documentario girato nel corso del tour del 2018 della band, del quale il gruppo aveva accennato qualcosa tempo fa. A esprimersi a tal proposito è stato il chitarrista Ryan Peake, scrivendo su Twitter che il filmato è “molto vicino alla pubblicazione…in uno o due mesi”.