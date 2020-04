Billie Eilish e il lockdown da Covid-19: ‘Mi piace stare da sola’

La voce di “bad guy” non sembra soffrire particolarmente la solitudine forzata imposta dall’emergenza globale legata al Covid-19. Nel corso di una chiacchierata destinata al podcast “Telekom Electronic Beats” Billie Eilish ha infatti raccontato che “mi sta piacendo molto stare da sola. Mi sembra che tutti su internet stiano tutto il giorno su FaceTime con i loro amici”. Prosegue la giovane popstar: “Amo i miei amici, non vedo l’ora di rivederli, mi mancano molto ma allo stesso tempo sto bene. Sto bene da sola, mi piace stare da sola”. Quanto al ritorno alla normalità, poi, quando ciò sarà possibile, Billie Eilish ha commentato: “Appena potremo vedere di nuovo le persone e uscire saremo molto felici e grati”. Ma, specifica la cantante californiana: “In circa tre giorni torneremo tutti a darlo per scontato”. Concludendo: “Questo è il modo in cui funzionano le persone. È il modo in cui gli umani sono fatti, una cosa ti manca tanto quando non ce l’hai. Non ci pensi mai quando ce l’hai”.

Billie Eilish, attualmente al lavoro sul seguito del suo esordio discografico, ha anche raccontato di essere impegnata su idee e progetti di musica, video e grafiche insieme a colui che è da sempre al fianco di Billie come autore e musicista, suo fratello Finneas O’ Connell. La cantante, che la quarantena la sta trascorrendo nella casa di famiglia di Los Angeles dove è nato anche “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, ha preso parte all’evento benefico in live stream dello scorso 29 marzo, così come parteciperà il prossimo 18 aprile al “One World: Together at Home”, gigantesca iniziativa patrocinata da Lady Gaga a sostegno del COVID-19 Response Fund, insieme ad artisti come Paul McCartney e il leader dei Coldplay Chris Martin.