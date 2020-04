Arisa canta da casa per sostenere la Fondazione IEO-CCM

“Cari amici, ho una comunicazione importante da fare. Prendete il calendario e segnatevi questa data: sabato 11 aprile, ore 18:00. Volete sapere perché? Ho deciso di fare un concerto social proprio sul mio profilo Instagram! E sapete perché è importante? Perché sarà un concerto benefico per supportare i miei amici della Fondazione IEO-CCM, che raccoglie fondi per gli ospedali IEO e Monzino, rispettivamente centri di ricerca e cura per i tumori e per le patologie cardiovascolari. La Fondazione ha lanciato la campagna di raccolta fondi #nessunorestaindietro e mai come in questo momento di emergenza sanitaria è fondamentale dare una mano. Mi aiutate? I pazienti oncologici e cardiologici sono i più fragili e tra l'altro si ammalano per primi di Coronavirus. Ed è proprio ora che hanno più bisogno di noi. Sono molto emozionata, sono sola a casa e devo confessare che sono un po’ preoccupata, ma farò del mio meglio per organizzare questo concerto, la causa è molto importante”.