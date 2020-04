Concerti, Nick Cave: slittano a maggio 2021 le date sospese

Habemus datas. Lo scorso mese di marzo lo staff di Nick Cave faceva sapere che il tour europeo dell’artista australiano e dunque anche le due date italiane – originariamente previste il 9 giugno a Milano e l’11 giugno a Roma – era stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Il promoter D’Alessandro e Galli concludeva l’annuncio con la promessa di un nuovo calendario, che oggi è arrivato: i due concerti italiani di Nick Cave si terranno il 20 maggio 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 31 maggio 2021 a Roma, non più alla Cavea Auditorium Parco della Musica – dove avrebbe dovuto, stando al primo calendario, tenersi il live romano – bensì al Palazzo dello Sport della Capitale. Si legge nel comunicato del promoter che annuncia i nuovi set che i biglietti precedentemente acquistati per i live di giugno 2020 restano validi per maggio 2021. I biglietti per entrambi gli show saranno in vendita a partire dalle 10 di venerdì prossimo, 10 aprile, su TicketOne. Si legge ancora nella nota, a proposito della data di Roma:

Il concerto di Roma si terrà al Palazzo dello Sport anziché come previsto alla Cavea Auditorium a seguito dell’indisponibilità di quest’ultima. Gli spettatori del concerto di Roma verranno ricollocati al Palazzo dello Sport nella stessa categoria di prezzo prevista per la Cavea Auditorium. I possessori di biglietto per Roma dovranno seguire le istruzioni presenti alla pagina: https://www.dalessandroegalli.com/events/628/nick-cave-the-bad-seeds

Il tour del leader dei Bad Seeds intende promuovere l’ultima fatica di studio di Nick Cave e della sua band, “Ghosteen”, pubblicato nel 2019 a circa tre anni di distanza dal precedente “Skeleton Tree”.