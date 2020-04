Charli XCX ha scritto e registrato un album in quarantena

Charli XCX pubblica un disco a sopresa, o quasi: "How i’m feeing now" esce il 15 maggio ed è stato scritto, registrato dalla cantante in auto-isolamento, collaborando con altri musicisti e produttori attraverso Zoom, ormai popolare piattaforma di video conferenze. Sempre su Zoom la cantante ha dato l'annuncio ai suoi fan:

Ciao ragazzi, spero che stiate facendo il possibile per rimanere positivi in questo periodo di totale incertezza. Per me, rimanere positivi va di pari passo con l’essere creativi, ed è per questo che ho deciso di usare questo periodo di isolamento per creare un nuovo album da zero.La natura di questo album è molto indicativa dei tempi che stiamo vivendo in questo periodo perché potrò usare solo gli strumenti che ho al momento a disposizione per creare tutta la musica, tutti gli artwork e tutti i video... tutto - in questo senso, sarò molto fai-da-te. Contatterò online anche le persone con cui collaborerò e terrò l'intero processo molto aperto, in modo tale che chiunque possa farne parte. Pubblicherò demo, brani a cappella, mie conversazioni con tutti i collaboratori, mi filmerò in studio, terrò conferenze su Zoom per chiedere ai fan, o a chiunque guardi, opinioni o idee. Ho intenzione di aprire un nuovo indirizzo e-mail in modo che i fan e chiunque voglia possa inviarmi battute o suggerimenti... il tutto sarà all’insegna della collaborazione affinché chiunque voglia esplorare la propria creatività possa farlo insieme alla mia.

L'album uscirà il 15 maggio, che è un po' presto… ci sono un paio di buone idee ma sostanzialmente sto iniziando da zero quindi spero di rispettare la scadenza! L'album si intitola ‘how i’m feeing now’, un titolo funzionale ma mi piace.

Non vedo l'ora di iniziare a lavorare e non vedo l'ora di condividere l'intero processo con voi.