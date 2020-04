Bruce Springsteen domani alla E Street Radio, in America

Grosse novità in arriva per i fan di Springsteen: il Boss torna a farsi sentire. Jim Rotolo, conduttore radiofonico ha annunciato che domani alle 10 di mattina della East Coast (ovvero le 16 italiane) Springsteen "suonerà canzoni e condividerà pensieri sui nostri tempi" dalla sua casa in New Jersey.

Il tutto avverà sulla E Street Radio, il canale tematico della piattaforma Sirius XM. Da cosa capisce dal tweet del conduttrore si tratta di un programma registrato dal titolo "From His Home to Yours": quella di domani viene definita una "premiere". Un messaggio promozionale andato in onda sulla radio fa capire che il "play songs" non significa che le suonera lui, ma che sceglierà dei brani adatti al periodo.

“Tutti stanno solo cercando di rimanere occupati. Patti e io ci stiamo divertendo insieme, è fantastico. Siamo in una fattoria, quindi abbiamo i nostri cavalli, possiamo passare un po’ di tempo con loro. Ho lavorato anche un po’ sulla musica. Cerco di mantenere la mia giornata più piena possibile e di non impazzire completamente".

"I pensieri e le preghiere vanno a tutti i fan e gli amici di New York, che stanno attraversando un momento davvero difficile, e a tutti i fan in Italia e in Spagna, che amiamo così tanto”

Continuano i lavori sul nuovo album con la E Street Band - attualmente in fase di missaggio, secondo alcuni post sui social del produttore Ron Aniello e di Bob Clearmountain, storico collaboratore del Boss, che stanno lavorando a distanza. Ma Springsteen è stato in silenzio in questa fase: prima un breve video a favore della raccolta fondi di una associazione locale. Poi una breve telefonata 10 giorni fa sempre a Rotolo e alla E Street Radio, in cui aveva brevemente raccontato il suo periodo e aveva mandato i suoi pensieri all'Italia. E nient'altro.

Improbabile che Springsteen anticipi nuova musica domani. E purtroppo non si tratta di una diretta streaming sui social: SiriusXM non è accessibile dall'Italia. Ma siamo certi che, come per la telefonata dei giorni scorsi, verrà registrata e messa in rete e potremo ascoltare quanto suonato e detto dal Boss.