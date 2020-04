"One world: together at home", il nuovo Live Aid. E l'Eurovision…

Sono stati comunicati i primi dettagli sull'evento di cui abbiamo dato notizia ieri, il megaconcerto patrocinato da Lady Gaga organizzato per sostenere il personale sanitario impegnato nella lotta alla pandemia di Coronavirus.

Lo spettacolo, che inizierà il 18 aprile, sabato, dalle 20 alle 22 del fuso orario PT/ET (corrispondenti alle due del mattino di domenica 19 in Italia), andrà in onda, oltre che su molti canali statunitensi, da BBC One in UK, e anche in streaming su su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

In Italia andrà in onda sui canali di Viacom CBS; non è ancora noto se la conduzione sarà affidata a una voce italiana (in originale sarà condotto da Lo storico evento sarà presentato da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

I nomi già confermati sono Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin dei Coldplay, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Mulgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, PaulMcCartney e Stevie Wonder.



Hugh Evans, Co-Fondatore e CEO di Global Citizen, produttore dell'evento, ha dichiarato:

“Con l’obiettivo di supportare e onorare gli sforzi eroici degli operatori del settore sanitario, 'One World: together at home' vuole rappresentare un momento di unione e incoraggiamento nella lotta globale contro il COVID-19. Attraverso la musica e l’intrattenimento, il cast dell’evento celebrerà a livello mondiale tutti coloro che rischiano la propria salute per salvaguardare quella degli altri”.

Intanto è confermato che l'Eurovision Song Contest quest'anno non si terrà, e sarà sostituito da un evento chiamato "Europe! Shine a light".

Simona Orlando, sul "Messaggero" di oggi, informa che "l'organizzazione ha incoraggiato tutte le emittenti tv a trasmettere lo spettacolo nello spirito di unità e solidarietà e qualche nazione ha già annunciato l'adesione, ma la posizione della Rai non è ancora nota", e che "Carlo Romeo, direttore generale di San Marino RTV, dichiara a Eurovision In di aver caldeggiato il ritorno alla competizione, con giuria e televoto, concordando con il progetto Rai di fare servizio pubblico e devolvere fondi all'emergenza Coronavirus sul modello di 'Musica Che Unisce', la staffetta Rai che ha raccolto oltre sette milioni e mezzo di euro a favore della Protezione Civile".

Cornald Maas, consulente creativo dell'Eurovision 2020, ha detto: