Le brevi di oggi, 7 aprile: Gianluca Grignani, Bright Eyes, Marco Castello

Gianluca Grignani pubblichera un nuovo singolo il 17 aprile: "Dimmi Cos’ha"i (Falco a metà/Sony Music Italia) fa parte della trilogia "Verde Smeraldo" della quale la prima parte sarà in uscita entro l'anno. "Dimmi Cos’hai", secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa, è una ballad che contiene la contaminazione di tre generi musicali, il blues, il pop e la bossanova.

Le due date live inizialmente previste per il 25 e 30 aprile, sono state rimandate al 25 ottobre al Fabrique di Milano e 30 ottobre all’Auditorium Parco della Musica a Roma, a causa dell’emergenza da Coronavirus.

*************************************************

Porsi è il primo singolo di Marco Castello per 42 Record; anticipa il disco in uscita dopo l'estate. Polistrumentista, ha accompagnato in tourErlend Øye dei Kings of Convenience nel suo progetto La Comitiva: la Bubble Records, l'etichetta di Erlend e Marcin Oz (produttore del brano e del disco), che pubblicherà il disco in Europa. Il video è girato da Ground's Oranges.

*************************************************

Anche in questi giorni c'è chi annuncia concerti: Domenica 30 Agosto 2020 a Torino, nell'ambito di Todays Festival, tornano in Italia i Bright Eyes di Conor Oberst. La band, composta con Mike Mogis e Nate Walcott, sta per pubblicare un nuovo album, anticipato dal primo singolo, “Persona Non Grata”: sarà la prima pubblicazione a nove anni dall’uscita di “The People’s Key”,

*************************************************

Sempre in tema di concerti novembre sbarcheranno in Italia per la la prima volta i Lime Cordiale: la band formata dai fratelli Oliver e Louis Leimbach arriva lunedì 30 novembre 2020 al Serraglio di Milano. Per accedere al concerto è necessaria la tessera ACSI e i biglietti sono già disponibilo.



I Lime Cordiale si formano nell’area delle Northern Beaches di Sydney nel 2009. In occasione di un contest, la band cattura l’attenzione della cantante degli Icehouse Iva Davies, che li incoraggia ad entrare in studio e nel 2011 li invita ad aprire i concerti del tour di ritorno della sua formazione. Nel 2012 i Lime Cordiale pubblicano il loro primo EP Faceless Cat (Lime Music / MGM), seguito da Falling Up The Stairs (Chugg Music / MGM, 2013) e Road To Paradise (Chugg Music, 2015). Il primo vero album, Permanent Vacation (Chugg Music / MGM, 2017), li fa diventare popolari tra i connazionali arrivando alla posizione numero 1 della classifica AIR 100% Independent Australian Album e il singolo Temper Temper ottiene il disco d’oro. Di recente, quattro delle loro canzoni sono entrate nella Triple J Hottest 100 2019, la classifica dei brani più amati dagli ascoltatori da una delle radio di stato australiane.

*************************************************

È nata #CHIAMATENOI, una piattaforma di servizi che riunisce professionisti e aziende del comparto dell’organizzazione di eventi e che raduna in un unico elenco le alte professionalità spendibili in settori diversi da quello dello spettacolo. E non solo nell’emergenza che riguarda la costruzione di ospedali temporanei, ma anche nelle innumerevoli situazioni di necessità per la ripresa nei mesi a venire. A 48 ore dal lancio dell’iniziativa, hanno già aderito oltre 600 professionisti certificati. Spiega Emilio Simeone, tecnico audio e portavoce del progetto: "I professionisti dello spettacolo e degli eventi sono dotati di esperienza e competenze tecniche specifiche e ricoprono a 360 gradi tutto il mansionario necessario per la costruzione da zero di strutture complesse, atte ad accogliere pubblico e grandi folle”.

Per chi volesse inserire il proprio contatto e mansione, il modulo di iscrizione alla piattaforma, il modulo di iscrizione alla piattaforma è sull’homepage del sito https://www.chiamatenoi.it