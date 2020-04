Canzoni da quarantena: tutti cercano (e cantano) 'Ipocondria' di Giancane

Una canzone di tre anni fa, passata quasi inosservata quando uscì, entra a far parte della colonna sonora di questa quarantena. La canzone in questione è "Ipocondria" di Giancane, cercata su Google, su YouTube e su Spotify, dove negli ultimi giorni è stata parecchio ascoltata: merito di Zerocalcare, che l'ha scelta come sigla di "Rebibbia quarantine", la serie animata realizzata dal fumettista romano - vero nome Michele Rech - per raccontare con ironia la quarantena dal suo punto di vista (Rebibbia è il nome del quartiere romano in cui Zerocalcare è cresciuto e dove ancora oggi vive). "Ansia scende e risale / lingua asciutta, è partita la tachicardia", canta il cantautore romano nel testo, mettendo in fila le paranoie del classico ipocondriaco.

I vari episodi della serie - tre, più una sorta di spin off - sono stati tutti presentati in anteprima nelle ultime settimane a "Propaganda Live", il programma televisivo condotto da Diego "Zoro" Bianchi su La7, di cui Zerocalcare è ospite fisso, per poi essere caricati anche sui canali social ufficiali del fumettista, che nei ringraziamenti cita Giancane per avergli permesso di utilizzare la sua "Ipocondria".

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Giancane - pseudonimo di Giancarlo Barbati, classe 1980, ex chitarrista della band folk rock de Il Muro del Canto - ha ricambiato così il favore di Zerocalcare, che nel 2017 realizzò il videoclip di "Ipocondria" (contenuta nell'album "Ansia e disagio"), in stile cartoon.