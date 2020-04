ASCAP, prossima ripartizione rimandata a causa del Coronavirus

ASCAP, una delle maggiori società di intermediazione del diritto d'autore sul mercato statunitense, ha rimandato dal 6 al 28 aprile la ripartizione delle royalties dei propri soci a causa dell'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19: a spiegarlo è stata l'ad della società, Beth Matthews.

"Abbiamo dovuto attendere il termine delle riscossioni del primo aprile per determinare in modo chiaro la liquidità, prima di avviare le pratiche di distribuzione dei pagamenti", ha chiarito la Matthews: "Alcuni dei servizi erogati dai nostri fornitori per elaborare e pagare le ripartizioni sono stati rallentati dal Coronavirus: questo ha innescato un effetto domino che stiamo costantemente monitorando per assicurare la continuità delle nostre operazioni".

Il peggio, però, dovrebbe ancora arrivare: "La pandemia avrà un impatto materiale e negativo, in termini finanziari, su quasi tutti i tipi di licenza: è importante assicurarsi di essere preparati a una contrazione sia dei ricavi che delle distribuzioni", ha proseguito la Williams, "Le nostre entrate diventeranno sempre più variabili finché le attività commerciali resteranno chiuse, e il mercato pubblicitario - che genera ricavi da televisione, radio e pay per view - continuerà ad avere un impatto negativo. Tutto il repertorio che gestiamo subirà un contraccolpo".