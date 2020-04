Nuovi concerti inediti in streaming: Metallica, Wilco, National

Non solo Metallica: in questo periodo di stop le band tornano a suonare dal vivo, ma sulle piattaforme video diffondendo concerti d'archivio e inediti, per i loro fan.

La band californiana, come molte altre, ha annunciato rinvio di ogni piano live fino a dopo l'estate per via dalla situazione del Coronavirus; poi ha inaugurato i #MetallicaMondays: ogni lunedì verrà pubblicato su YouTube e su Facebook un concerto intero. Sono ormai diventati un esempio: diversi altri artisti hanno iniziato non solo a tenere le ormai classice performance casalinge in diretta streaming, ma proprio a pubblicare video di show interi e inediti dai loro archivio: dai Wilco ai National.

Cominciamo dai Metallica, con la terza puntata dei #MetallicaMondays: questa settimana hanno diffuso il video del concerto di Copenhagen, 22 luglio 2009. Il video è stato diretto da Jeff Yeager, montato da Brett Murray, registrato da Mike Gillies e mixato da Greg Fidelman. In meno di 24h è già stato visto da 370mila persone:

I Wilco invece hanno pubblicato il loro concerto al festival primavera Sound del 2012. In scaletta classici della band come "Spiders (Kidsmoke)",Impossible Germany" e "Jesus, Etc."

I National, dopo avere condiviso uno show a Brooklyn del 2010 per i 10 anni di "High violet", hanno annunciato che ogni settimana condivideranno un video di un nuovo concerto, aprendo un crowdfunding per la loro crew: "Sono la linfa vitale dei nostri tour, una famiglia mii molti anni in cui abbiamo lavorato assieme. Se vi piacciono questi concerti e desiderate continuare a sostenerci, potete fare una donazione", ha scritto la band.

Ecco il video del loro concerto all'Hurricane Festival del 21 giugno 2013.