Alessandro Cattelan conferma la prossima edizione di X Factor

La prossima edizione di X Factor non è mai stata in dubbio, ma tutto il resto sì. Prima dell'edizione conclusa a dicembre 2019, Sky ha rinnovato il contratto con Fremantle, che detiene i diritti del format, per tre anni: ne rimangono 2. Ma la 13° edizione del talent show è stata un flop e ci si è chiesto cosa sarebbe successo nel 2020.

Oggi arriva prima certezza: Alessandro Cattelan, conduttore di tutte le edizioni Sky, ci sarà. Alcune frasi nel corso della finale avevano lasciato suppore un passo indietro per dedicarsi ad altro. Ma oggi, in un'intervista al Corriere per presentare la nuova edizione di EPCC (alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NowTv): ha dichiarato: "Farò anche il prossimo"

A parte X Factor in questa fase della mia vita non mi vedo a condurre altri format. Non voglio interpretare un personaggio da format, se devo fare qualcosa di nuovo deve essere qualcosa che mi rispecchia: voglio fare me stesso"

Nulla di più, ovviamente: nessun dettaglio sulla nuova giuria (che solitamente viene annunciata a maggio/giugno, né sui tempi di realizzazione (le preselezioni solitamente iniziano già in primavera, le audizioni a giugno): il Coronavirus ha cambiato tutto anche per la TV e i programmi fino ad emergenza terminata, dovranno essere girati senza pubblico (così è avvenuto per "Amici" e così avverrà per EPCC, in diretta dal Teatro di via Belli, a Milano, ma solo con ospiti milanesi o in videoconferenza).

Nell'edizione 2019 i giudici erano Mara Maionchi, Sfera Ebbasta Samuel e Malika Ayane. Le puntate hanno avuto ascolti significativamente più bassi che in passato, mentre finale del 12 dicembre 2019 ha dimezzato gli ascolti rispetto a quella del 2018: un milione e 400 mila spettatori di ascoltatori medi tra satellite e digitale terrestre. Nel 2018 il vincitore Anastasio era andato in testa alle classifiche ufficiali della FIMI con il singolo inedito “La fine del mondo”, mentre “A domani per sempre” della vincitrice Sofia Tornambene non è arrivata oltre la 27° posizione.

