Alice Cooper: "Avrei una domanda da fare a Bob Dylan..."

Il 72enne rocker Alice Cooper, che ha intervistato per anni dei suoi colleghi, ha svelato quale sarebbe la domanda che gli piacerebbe porre al leggendario Bob Dylan se mai riuscisse a organizzare un'intervista insieme a lui.

In una intervista rilasciata a Forbes Cooper spiega:

"Qualcuno mi ha detto che non usa il teleprompter (un gobbo, un suggeritore elettronico, ndr). Quello ha 400 canzoni, ok? Tutti in quella band devono conoscere ogni canzone perché dà istruzioni a voce, non consegna loro solo una setlist. Finisce una canzone e dice "Sad Eyed Lady of the Lowlands". E loro devono conoscerla. Se non usa un teleprompter, ha una delle memorie più incredibili di tutti i tempi.”