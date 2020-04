Franco Battiato, "i suoi testi sono delle minchiate". Dobbiamo parlarne?

Arrivo buon ultimo sul tema che sta suscitando parecchio rumore sul web, e lo faccio solo per spiegare perché Rockol non ha trattato il tema a caldo.

Una "scrittrice, blogger e drammaturga italiana, autrice del bestseller 'Accabadora' e vincitrice dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello", della quale non farò il nome, ha espresso nell'ambito di una discussione pubblica online alcune considerazioni piuttosto negative sui testi delle canzoni di Franco Battiato, il quale godrebbe di "un'aura da intellettuale che non ha alcun appoggio sui suoi testi".

Sinceramente non credo che fosse il caso che molti reagissero a queste affermazioni: perché reagire, controbattere, scandalizzarsi equivale a dare peso a frasi che, considerata la provenienza - chi le ha pronunciate non ha alcuna competenza sulla musica pop, quale è quella di Battiato - pesano quanto quelle che avrebbe potuto dire qualunque altra persona non qualificata.

Se io avessi affermato pubblicamente che i libri di questa scrittrice non sono meritevoli di attenzione, giustamente nessuno avrebbe preso in considerazione le mie dichiarazioni, proprio perché io non possiedo alcuna qualifica per esprimere giudizi sulla letteratura. Ecco: se nessuno avesse preso sul serio le frasi di questa scrittrice, blogger e drammaturga, le sue parole sarebbero rimaste là dove dovevano rimanere: nel dimenticatoio (come è giusto che avvenga delle minchiate).

Franco Battiato non ha bisogno di difensori: in questo momento ha bisogno soltanto che intorno a lui ci siano silenzio e rispettosa discrezione.

(fz)