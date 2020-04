Boss Doms, ascolta il singolo "Mina no"

Circa un mese fa Edoardo Manozzi in arte Boss Doms, il braccio destro di Achille Lauro, al suo fianco in ogni avventura, musicale e non, aveva annunciato che avrebbe dato spazio oin futuro alla carriera solista.

Detto, fatto. E' uscito infatti il singolo “Mina no”, a prima vista, un omaggio alla figlia avuta lo scorso febbraio dalla compagna Valentina Pegorer che porta proprio questo nome. Ma un omaggio anche a un'altra Mina, quella che quel nome ha ispirato, come dichiarato tempo fa dalla Pegorer a Dipiù: “Cercavamo un nome particolare, poi, essendo appassionati di musica, abbiamo pensato che il nome della più grande cantante italiana potesse essere perfetto per nostra figlia.”

Qui sotto potete ascoltare la canzone.