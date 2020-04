Billie Joe Armstrong: "In questo periodo ho scritto sei nuove canzoni"

Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong ha rivelato di aver scritto sei nuove canzoni durante questo periodo di riposo casalingo dovuto al coronavirus.

Parlando con Kerrang!, Armstrong ha detto che ha "scritto molta musica" per trascorrere il tempo in casa:

"Avevo queste melodie in testa, quindi ho scritto, tipo, sei canzoni da quando è iniziato tutto questo. Non so quando potrò ricongiungermi a Mike (Dirnt, il bassista) e Tré (Cool, il batterista), ma gli ho detto di assicurarsi che siano in quarantena, e quindi spero di poter tornare in studio con il produttore di "Father Of All..." Butch Walker."