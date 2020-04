Robbie Williams e quella volta che chiuse in bagno Bono e George Michael

L'ex Take That Robbie Williams parlando con il quotidiano inglese The Sun ha ricordato un episodio risalente alla fine degli anni Novanta quando, a una festa, costrinse in bagno il frontman degli U2 Bono e George Michael per fargli ascoltare tre canzoni del suo album d'esordio “Life Thru a Lens”.

Questo il racconto del musicista inglese:

“Diciamo solo che mi sentivo sovraccarico e molto in fiducia. Mettiamola così. Ero a una festa in casa e afferro Bono e George Michael e li porto in bagno... non finisce come pensate! Li faccio sedere in questo grandissimo bagno e li faccio ascoltare - a cappella - mentre canto tre mie canzoni prese da "Life Thru A Lens". Gli cantai "Old Before I Die", "Ego A Go Go" e qualcos'altro. Lo riuscite a immaginare? Che siano benedetti per essere così gentili. Erano bloccati con un pazzo. Sorry Bono. Sorry George.”

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Nella stessa intervista Robbie ha spiegato, ora che è 'pulito' da 19 anni, in quale maniera ha lottato contro l'abuso di droghe e alcool. E Ha ricordato alcuni dei punti più bassi del periodo in cui faceva abuso di sostanze, compreso il modo in cui trascorse un giorno di Natale sotto l'effetto dell'amfetamina mentre era in visita a dei bambini malati insieme ai Take That: