TikTok, le major accelerano sugli accordi di licenza: l'NMPA minaccia una causa legale

L'apertura di TikTok alle major, attuata con una serie di accordi di licenza a breve termine in attesa di contratti più solidi con prospettive più vaste, potrebbe chiudersi già nel giro di pochi giorni: secondo quanto riferito dal Finalcial Times la NMPA, associazione di categoria degli editori musicali statunitense, starebbe meditando di fare causa alla piattaforma social controllata da Bytedance in assenza di ulteriori garanzie da parte del colosso cinese. A spiegarlo è stato lo stesso David Israelite, presidente della National Music Publishers Association, che ha considerato come "uno sviluppo probabile" l'apertura di una vertenza con la società con quartier generale a Shenzen. A corroborare l'ipotesi sono giunte anche indiscrezioni riferite dalla testata statunintese, secondo le quali Universal Music Publishing Group avrebbe già imposto a TikTok un ultimatum - in scadenza questa settimana - per perfezionare gli accordi di licenza attualmente vigenti.

"Siamo orgogliosi di supportare l'industria musicale con le migliaia di licenze che abbiamo in atto", ha spiegato, in una nota, il social network: "I dettagli di eventuali accordi o discussioni tra TikTok e i nostri partner restano riservati". Tuttavia, come commentato da diversi osservatori internazionali, la crisi generale del settore provocata dall'emergenza sanitaria internazionale starebbe portato i maggiori gruppi editoriali ad accelerare il processo di consolidamento degli accordi, fondamentali per assicurarsi una certezza di un periodo che, di certezze, ne offre sempre meno.