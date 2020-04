Le brevi di oggi, 6 aprile: Da Baby, Other Lives, Calvin Harris, Cristiano Turato, Strokes

Il prossimo 10 aprile giungerà sul mercato “The New Abnormal”, il nuovo album degli Strokes a distanza di sette anni dal precedente “Comedown Machine”. Nell'attesa, che ormai è davvero minima, la band newyorchese ha pubblicato il singolo “Brooklyn Bridge to Chorus”.

Non è il primo brano del nuovo album che gli Strokes pubblicano, anzi, ne hanno già pubblicati diversi: "Bad Decisions", "At the Door", "Ode to the Mets" e "The Adults Are Talking". Ne hanno presentati anche un paio in un concerto tenuto nel New Hampshire durante una manifestazione a favore del candidato alla presidenza democratico Bernie Sanders.

L’ex voce dei Nomadi, Cristiano Turato, pubblica il 10 aprile il nuovo album di inediti, “La festa”, composto da dieci brani, che è stato anticipato dai due singoli “Atlantide” e “Follia”.

Dice Turato: “Nei brani si legge la volontà di mettere a nudo le mie fragilità, le domande e i dubbi di una vita intensa, vissuta fin da subito per le strade, nei cortili delle chiese e nei bar del paese: da qui “La festa”. Ho avuto la pretesa di ridipingere la mia anima, svestendola delle proprie certezze, trovando qualche spunto ironico per irridere vecchie pose, frantumatesi nel corso della mia vita”.

E' uscito “Moving”, EP del nuovo progetto discografico di Calvin Harris, chiamato Love Regenerator, in collaborazione con il produttore di musica house Eli Brown. L’EP include le due nuove tracce “Moving" e “Don’t You Want Me”.

Track List:

1. Moving [edit]

2. Don’t You Want Me [edit]

3. Moving

4. Don’t You Want Me

Gli indie-rocker statunitense Other Lives hanno pubblicato “We Wait”, singolo estratto dal nuovo album “For Their Love” atteso sul mercato per il prossimo 24 aprile. Il brano lo potete ascoltare qui sotto. In precedenza avevano pubblicato il video di "Lost Day", primo singolo del nuovo disco.

Il rapper statunitense DaBaby ha pubblicato il nuovo singolo “Find My Way”. L'uscita è completata da un mini film di dieci minuti diretto da Reel Goats che ha come protagonisti lo stesso DaBaby e l’influencer BSimone.