Le brevi di oggi, 6 aprile: Da Baby, Other Lives

Gli indie-rocker statunitense Other Lives hanno pubblicato “We Wait”, singolo estratto dal nuovo album “For Their Love” atteso sul mercato per il prossimo 24 aprile. Il brano lo potete ascoltare qui sotto. In precedenza avevano pubblicato il video di "Lost Day", primo singolo del nuovo disco.

Il rapper statunitense DaBaby ha pubblicato il nuovo singolo “Find My Way”. L'uscita è completata da un mini film di dieci minuti diretto da Reel Goats che ha come protagonisti lo stesso DaBaby e l’influencer BSimone.